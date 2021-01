Romeo Beckham: Stolze Eltern

David und Victoria Beckham sind „stolz“ auf ihren Sohn Romeo. Er hat es auf das Cover des „L’Uomo Vogue“-Magazin geschafft.

Beide Eltern schwärmten von dem Cover ihres 18-jährigen Sohnes für die Modezeitschrift. Mama schrieb neben dem Cover auf Instagram: „Stolz auf dich @RomeoBeckham.“ Die stolze Mutter postete auch eine Reihe von Schnappschüssen vom Shooting von Mert Alas und Marcus Piggott und deren Video, in dem ihr Sohn ein hellblaues Crop Top und eine weiße Weste modelt.

Der blondhaarige Teenager – der seinem Vater in seinem Alter wie aus dem Gesicht geschnitten ist – erhielt auch Lob von seinem Vater, der auf seinem Profil hinzufügte: „Ich bin so stolz auf dich. Was für ein unglaubliches erstes Cover.“ Während sein Sohn schrieb: „Aufgeregt, mein erstes Covershooting für @luomovogue zu teilen.“

Klingt nach einer glücklichen Familie!

Foto: (c) Landmark / PR Photos