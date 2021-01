Rupert Grint: Tochter bereits ein Social-Media-Star

Rupert Grint und seine Freundin Georgia Groome haben im Mai ein kleines Mädchen namens Wednesday auf die Welt gebracht und im November war er zum ersten Mal auf Instagram mit einem Bild von sich mit seiner Tochter im Arm. Nach seinem Posting war Ruperts Account der schnellste, der eine Million Follower gewann. Damit brach er den Rekord von Sir David Attenborough, der den Meilenstein in nur vier Stunden und einer Minute erreichte.

Er sagte im Gespräch mit „Entertainment Tonight“ zu diesem Erfolg: „Ich glaube, Wednesday hat das Internet tatsächlich gerockt. Sie verdient die Anerkennung … Ich kann es nicht glauben. Es ist sehr, sehr surreal. Ich hätte nie gedacht, dass ich (Instagram) beitreten würde. Ich habe immer gesagt, dass ich es nicht tun würde, und dann dachte ich: ‚Es war so eine verrückte Zeit, warum also nicht? Also warum nicht?‘ Es ist wahnsinnig

Wir gratulieren den beiden!

Foto: (c) Landmark / PR Photos