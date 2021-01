Ryan Reynolds motiviert schwerkranken Fan

Das ist echtes Engagement! Ryan Reynolds schickt einem jungen Fan, der an Krebs erkrankt ist, „Tonnen von Liebe und Kraft“. Er hat eine persönliche Nachricht für den 11-jährigen Brody Dery aufgenommen, nachdem er von seinem Kampf mit dem Hodgkins Lymphom im Stadium 3B gehört hat.

In dem Video, das auf Twitter geteilt wurde, sagte Ryan: „Brody, ich bin’s, Ryan Reynolds. Ich habe gerade ein wenig von deiner Geschichte gehört und wollte dir dieses Video schicken, um dich wissen zu lassen, dass ich an dich denke und dir tonnenweise Liebe und Kraft schicke, was auch immer ich an Kraft habe. Mann, du hast eine Menge Leute in deinem Leben, die dich so sehr lieben… Ich weiß, dass es in letzter Zeit eine Herausforderung war, aber weißt du was, Brody, du bist genau der richtige Mann für diesen Job. Also sende ich dir viel Liebe. Ich hoffe, ich treffe dich eines Tages persönlich, halte durch. Okay Kumpel, tschüss.“

Und Brodys Mutter, Randi Dery, verriet, dass ihr kleiner Sohn nach der Geste des Schauspielers nicht glücklicher hätte sein könnte.

