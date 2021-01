Selena Gomez über “De Una Vez”

In der vergangenen Woche überraschte Selena Gomez mit ihrer neuen Single “De Una Vez”, ihrem ersten spanischsprachigen Song nach über zehn Jahren! Auch das Video zu “De Una Vez” wurde zeitgleich veröffentlicht. Selena Gomez. die als Tochter eines Mexikaners und einer Italo-Amerikanerin in Texas aufwuchs, sagt über die neue Single, dass es sie “mit Stolz erfülle, Spanisch zu singen” und sicherlich noch weitere Songs folgen werden: “Dies ist der Anfang von etwas, das ich schon so lange erforschen wollte. Ich hoffe, ihr liebt es so sehr wie ich”.

Als stolze Latina wollte die Sängerin mit “De Una Vez” in diese Kultur eintauchen und das natürlich mit bestem Support von einigen der einflussreichsten Latin-Creators der Branche. Um den Track zum Leben zu erwecken, arbeitet sie mit dem Powerhouse-Produzenten Tainy [Bad Bunny, J Balvin] zusammen, unterstützt von Albert Hype, Jota Rosa und NEON16.

Blühende Blumen, innerer Frieden und das Leitmotiv “Soy más fuerte sola” (Ich bin allein stärker) stehen im Mittelpunkt ihres neuen Musikvideos zu “De Una Vez” unter der Regie von Los Pérez.

Foto: (c) Petra Collins / Universal Music