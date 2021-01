Shailene Woodley: Ratschläge für guten Sex!

Shailene Woodley (29) sagt, der Schlüssel zu gutem Sex ist „Kommunikation“. Sie sagt, dass man einfach „ehrlich und transparent“ mit dem Partner sein muss.

In einer „Frag sie“-Kolumne für die Männer-Website Leo, fragte eine Person: „Wenn der Sex nicht toll ist, aber die Beziehung floriert, gibst du dann auf oder arbeitest du daran?“ Shailene antwortete: „Oh … das habe ich schon erlebt. Und um ganz ehrlich zu sein, es ist mehr als einmal in meinem Leben passiert. Alles, was ich sagen kann, ist, aus meiner Perspektive als Frau, die weiß, was sie will und keine Angst hat, es zu sagen, sind Ehrlichkeit und Transparenz alles. Wenn du dich in der Kommunikation mit deinem Partner nicht sicher fühlst, dann stehen die Chancen gut, dass ihr nie ein wirklich verbindendes Sexleben kultivieren könnt. Und, wenn du dich sicher fühlst, dann sprich über deine Bedürfnisse. Ob sie erfüllt werden oder nicht. Frage deinen Partner nach seinen.“

Wahre Worte! Diesen Ratschlag zu folgen ist allerdings nicht für jeden einfach!

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos