Shay Mitchell: Warum es nicht eskaliert!

Sie ist ganz normal! Shay Mitchell (33) gibt zu, dass es auch in ihrer Beziehung immer ein „auf und ab“ der Gefühle gibt! Die Schauspielerin ist seit 2017 mit Matte Babel zusammen. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter (15 Monate). Das Paar hat Höhen und Tiefen, die durch die Corona-Quarantäne auf die Spitze getrieben wurden. Diese Pandemie wirkt halt wie ein Brennglas auf die zwischenmenschlichen Beziehungen aus! Warum eskaliert die Beziehung von Shay Mitchell nicht in den Zeiten des Lockdowns?

Sie sagte dem Magazin „Us Weekly“: „… ich denke, auch das kann auf und ab gehen. In der einen Minute sage ich: ‚Du bleibst auf dieser Seite des Schlafzimmers, ich werde auf dieser Seite sein, überschreite nicht diese Linie.‘ Verstehst du? Und an anderen Tagen denke ich: „Oh, das ist großartig. Ich bin sehr dankbar, dass ich dich hier habe, um diese Netflix-Serie zu schauen.‘ Weißt du, was ich meine? Es kommt also sicher in Höhen und Tiefen… Ich denke, auch wir müssen uns unsere Momente des Alleinseins nehmen. Ich denke, das ist immer sehr wichtig. Ich schätze definitiv auch die Momente, die ich für mich habe.“

Ja, immer nur zu eng auf einander zu hocken ist für manch eine Beziehung einfach nur Gift!

Foto: (c) PR Photos