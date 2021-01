Tate McRae veröffentlicht „rubberband“

Tate McRae ist mit Abstand die (zurecht) gehypteste Newcomerin 2020/2021! Sie bringt mit „rubberband“ eine großartige neue Single raus – zudem gibt’s im Video ihre beiden erfolgreichen Skills: Außergewöhnlich tolle Stimme und beeindruckende Tanz-Performance zu sehen.

Nach ihrem Auftritt am Dienstagabend in der “The Tonight Show” mit Jimmy Fallon setzt Tates aktuelle Single „you broke me first“ ihren unaufhaltsamen Triumphzug um den gesamten Globus fort: So verzeichnet der Track weltweit bereits mehr als 630 Millionen Streams und verhalf Tate zu einer Spitzenplatzierung in den Billboard Emerging Artist-Charts. “you broke me first” erreichte außerdem Platz 1 in den Billboard Dance/Mixshow Charts, rangiert derzeit auf Platz 33 der Hot 100 Charts.

In Großbritannien befindet sich der Track bereits seit 12 Wochen in den TOP 10 der Charts und schaffte es bis in die TOP 3. Darüber hinaus wurde er in Irland mit 4-fach Platin ausgezeichnet, erhielt Doppelplatin in Kanada, Mexiko und Neuseeland, Platin in den USA, UK, Australien, Finnland, Frankreich, Malaysia, den Niederlanden, Norwegen und Schweden. In Deutschland hält sich der Song nach wie vor in den Top20 der Single Charts und in den Airplay Charts. Zeitweise erreichte „you broke me first“ mit Platz #8 den bisherigen Peak in den deutschen Airplay Charts.

Foto via WE SHARE A LOT