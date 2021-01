Thees Uhlmann: Pandemiegerechte Konzerte im Mai!

Auch wenn die Lage für Live-Events im Laufe des Jahres 2021 noch unabsehbar ist, heißt es heute von Grand Hotel van Cleef Booking aus Hamburg: „Wir sind und bleiben optimistisch“. Thees Uhlmann kündigt heute drei pandemiegerechte Konzerte für den Mai an, der Vorverkauf ist gestartet. Der Künstler selbst hält es etwas poetischer: „Das schönste Licht der Welt ist immer noch der Streifen am Horizont“ sagt Thees Uhlmann zur Entscheidung, jetzt Konzerte für den Mai des Jahres zu planen. „Wir müssen was planen. Auch wenn das vielleicht wieder abgesagt werden muss, aber wir müssen etwas planen, denn sonst werden wir noch verrückt!“ heißt es weiter.

Anders als bei der erfolgreichen „Songs & Stories“ Tour im Sommer 2020, bei der Thees Uhlmann in Triobesetzung mit Simon Frontzek und Rudi Maier in über 15 Städten in Trio-Besetzung auftrat, wird diesmal auch Schlagzeuger Max Perner die Tour begleiten.

Die drei Konzerte in Rheine, Hamburg und Bremen finden natürlich nur dann statt, wenn die Regelungen zur Zeit dies erlauben. In allen drei Veranstaltungsstätten gibt es genehmigte Hygiene- und Sicherheitskonzepte.

THEES UHLMANN – SONGS & STORIES II

01.05. Rheine, Stadthalle

02.05. Hamburg, Barclaycard Arena

03.05. Bremen, Club 100

Karten für Rheine und Bremen sind bereits im Vorverkauf, Tickets für Hamburg sind ab dem 18.01.2021 ab 10:00 Uhr erhältlich.

Foto: (c) Ingo Pertramer / Grand Hotel van Cleef