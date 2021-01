Tom Holland: 15 Kilo ab- und wieder zugenommen

Das ist ein ziemliches hin und her was gesundheitlich wahrscheinlich nicht zu empfehlen ist! Tom Holland (24) verlor und gewann 15 Kilo für seine Rolle in „Cherry“. Das nennen wir einmal echten Einsatz! Der Schauspieler spielt die Hauptrolle in dem neuen Krimi-Drama. Regisseur Joe Russo hat verraten, dass Tom sich einer dramatischen Transformation unterzogen hat, um in dem Film mitzuspielen.

Er erzählte „Deadline“: „(Tom) hat sich für die Rolle wirklich verausgabt. Er hat 30 Pfund abgenommen und sie wieder zugenommen. Wir haben hier einen engen Filmzeitplan – er hatte nicht wirklich viel Zeit, um diese Dinge zu tun.“

In dem Film spielt Tom die Rolle eines Armee-Sanitäters mit PTSD, der süchtig nach Opioiden wird und anfängt, Banken auszurauben, um seine Sucht zu bezahlen.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos