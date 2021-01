Tom Holland im Lockdown – Damit bekommt er die Zeit rum!

Tom Holland hat Golf im Lockdown gespielt.

Im Gespräch mit Daniel Kaluuya für „Variety’s Actors on Actors Serie“, sagte er: „Ich hatte Glück, denn ich liebe Golf, was für Leute, die nicht Golf spielen, der langweiligste Sport ist. Aber für mich ist Golf mein Lieblingssport. Der Grund, warum ich es liebe, ist, dass ich mein Telefon ausschalten und von allem anderen abschalten kann, also spiele ich im Grunde jeden Tag einfach nur Golf.“

Aber die Tage im Lockdown auf Grund von Corona haben dann doch auch komische Seiten. So kann sich der Schauspieler nicht recht daran gewöhnen mitten am Tag einfach einen Drink nehmen zu können. Während der Arbeit wäre dies ganz bestimmt nicht im Bereich des möglichen.

Foto: (c) Landmark / PR Photos