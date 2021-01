Tommy Hilfiger: Wertvoller Rat von Karl Lagerfeld

Tommy Hilfiger (69) hat von Karl Lagerfeld einen wirklich wertvollen Ratschlag erhalten. Ein Archiv ist für Modeschaffende unfassbar wichtig. Der Designer sagt, der Schlüssel zur „Magie“ des verstorbenen ehemaligen Chanel-Kreativdirektors sei „einfach“ die Transformation von Vintage-Stücken aus ihren alten Kollektionen gewesen, um sie „relevant für heute“ zu machen.

Hilfiger sagte genüber WWD.com: „Die eine Sache, die Karl mir hinterlassen hat, war etwas, das ich nie vergessen werde. Ich fragte Karl: ‚Warum ist Chanel so erfolgreich – was ist Ihre Magie?‘ Und er sagte: ‚Es ist sehr einfach. Ich gehe zurück in die Archive von Coco Chanel und bringe all diese Ideen nach vorne, um sie für heute relevant zu machen.'“

Hilfiger bestand darauf, dass das Archiv seiner eigenen Marke „das wertvollste Gut“ ist, das sie haben, und Models wie Gigi Hadid haben davon profitiert.

