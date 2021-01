Travis Barker verknallt in Kourtney Kardashian

Travis Barker ist total „verknallt“ in Kourtney Kardashian, oder ist es wahre Liebe?! Der Schlagzeuger und der Reality-Star sind „offiziell ein Paar“, so ein Insider, der auch behauptet, dass Travis schon seit einiger Zeit in Kourtney verliebt ist.

Dieser Insider erzählte „Us Weekly“: „Kourtney und Travis sind offiziell ein Paar. Sie sind schon seit Jahren eng befreundet und daten sich seit ein paar Monaten. Travis ist sehr verknallt in Kourtney und das schon seit einer Weile.“

Travis und Kourtney lösten Liebesgerüchte aus, als sie beide letzte Woche Schnappschüsse aus Kris Jenners Haus in Palm Springs posteten.

Foto: (c) Jonathan Shensa / PR Photos