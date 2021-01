Unantastbar starten 2021 mit neuem Video „Flügel“

Zum Jahresanfang gibt es ein paar aufbauende Bilder und Töne von Unantastbar. Frei nach dem Motto: Deine Flügel existieren bereits. Alles was du tun musst, ist fliegen… Der Song stammt übrigens von dem aktuellen Album „Wellenbrecher“.

Bereits seit über 15 Jahren stehen Unantastbar mit ihrer unvergleichbaren Attitüde für raue, rebellische, authentische und ehrliche Musik. Das Album „Wellenbrecher“ gibt Mut, weckt Sehnsüchte, prangert an und ist beständig in einer Zeit voller giftig-negativer Einflüsse und stetig wechselnder Trends. Auf ihrer Suche nach Freiheit und auf der Flucht vor dem System geben die Jungs dabei all jenen eine Stimme, die sonst ganz leise sind und keine Lobby haben.

„Wellenbrecher“ gibt Kraft und schenkt Selbstvertrauen, um an sich zu glauben und um jeden einzelnen Moment zu genießen, denn: „Heute ist die gute alte Zeit von morgen“…

Foto via Gordeon Music