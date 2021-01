Victoria Beckham gratuliert Emma Bunton

Victoria Beckham hat Emma Bunton über die sozialen Medien Geburtstagswünsche geschickt.

Der ehemalige Spice Girls Star postete einen Schnappschuss auf Instagram, um Emmas 45. Geburtstag am Donnerstag (21.01.21) zu feiern, während ihre Bandkolleginnen Melanie C und Geri Horner ebenfalls Throwback-Fotos posteten, um Emmas großen Tag zu feiern.

Victoria (46) schrieb auf der Social Media Seite: „Happy Birthday @emmaleebunton! Wir lieben und vermissen dich so sehr! Kisses from us all xxx“

Foto: (c) David Gabber / PR Photos