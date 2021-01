„Wer weiß denn sowas?“: Die Woche vom 1. bis 5. Februar 2021

Wenn sich die Comedians Michael Kessler und Paul Panzer zum Wochenstart bei „Wer weiß denn sowas?“ zum Erraten kniffliger Quizfragen gegenübersitzen, wird es garantiert sehr lustig. Während man Paul Panzer auf Anhieb an seinen bunten Blumenhemden und der zu dicken Brille erkennt, ist Michael Kessler ein Meister unterschiedlichster Maskeraden, was er bei „Kessler ist“ und „Binge Reloaded“ immer wieder unter Beweis stellt.

Sie waren über viele Jahre die Stars des cleveren Kinderprogramms, wurden für ihre Sendungen mit renommierten Preisen ausgezeichnet: Der Schauspieler Guido Hammesfahr als Fritz Fuchs in „Löwenzahn“- und Moderator Willi Weitzel in der Sendung „Willi wills wissen“. Hoffentlich können beide am Dienstag aus ihrem geballten Allgemeinwissen schöpfen, wenn sie an der Seite der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton die richtigen Antworten auf überraschende Quizfragen suchen.

Direkt im Anschluss an „Wer weiß denn sowas?“ starten am Mittwoch 16 neue Folgen der Vorabendserie „Watzmann ermittelt“. Mit Spannung und viel Lokalkolorit ermitteln dort die neue Polizistin „Caro Reiser“, gespielt von der Schauspielerin Sarah Thonig und die Kommissaren-Tochter „Eva Beissl“, gespielt von Leonie Brill. Aber erst muss das Duo bei Kai Pflaume einige kniffelige Fragen lösen.

Bei ihren Ermittlungen in Dresden agieren die beiden als routiniertes Tatort-Team: die Schauspielerin Karin Hanczewski als Kommissarin „Karin Gorniak“ und ihre Kollegin Cornelia Gröschel als „Leonie ‚Leo‘ Winkler“. Bevor sie am Sonntag, 7. Februar 2021, in der Folge „Rettung so nah“ ihren nächsten Fall klären, sind sie am Donnerstag mit dem nötigen Spürsinn den richtigen Quiz-Lösungen auf der Spur.

Unter dem Namen „Gewitter im Kopf – Leben mit Tourette“ betreiben Jan Zimmermann, der schon in seiner Kindheit motorische Tics entwickelte und der nicht davon betroffene Tim Lehmann seit 2015 einen erfolgreichen YouTube-Kanal. Über zwei Millionen Abonnenten folgen ihnen, wenn die beiden Freunde zahlreiche Themen rund um die Krankheit Tourette behandeln. Zum Wochenausklang müssen sie sich allerdings auch mit ganz praktischen Alltagsfragen wie diesen auseinandersetzen:

Um sich in Joggingschuhen keine Blasen zu laufen, sollte …?

1. a) der Laufschuh parallel und nicht über Kreuz geschnürt werden

2. b) eine Lage Backpapier unter die Schnürung gelegt werden

3. c) der Schnürsenkel am Ende durch die Extra-Löcher gezogen werden

Die Woche bei „Wer weiß denn sowas?“ vom 1. bis 5. Februar 2021 im Überblick:

Montag, 1. Februar – Michael Kessler und Paul Panzer

Dienstag, 2. Februar – Guido Hammesfahr und Willi Weitzel

Mittwoch, 3. Februar – Leonie Brill und Sarah Thonig

Donnerstag, 4. Februar – Karin Hanczewski und Cornelia Gröschel

Freitag, 5. Februar – Jan Zimmermann und Tim Lehmann

Foto: (c) ARD / Morris Mac Matzen