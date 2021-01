„Wer weiß denn sowas?“: Die Woche vom 18. bis 22. Januar 2021

Die Krimi-Reihe „Stubbe – Von Fall zu Fall“ war von 1995 bis 2014 ein TV-Renner. In der ersten Folge war Stephanie Stumph noch ein kleines Mädchen, das an der Seite seines Vaters Wolfgang Stumph erste Schauspielerfahrungen sammelte. Ende 2020 waren die beiden nach acht Jahren Pause erstmals wieder zusammen in einem Stubbe-Special zu sehen. Am Montag treten Vater und Tochter bei „Wer weiß denn sowas?“ zum fröhlichen Raten gegeneinander an.

Über fünf Millionen Abonnenten folgen der Fitness-Influencerin Pamela Reif bei ihren anstrengenden Workouts auf YouTube. Saliha „Sally“ Özcan betreibt einen der erfolgreichsten YouTube-Kanäle Deutschlands zum Thema Kochen und Backen. Am Dienstag hat Moderator Kai Pflaume die beiden erfolgreichen Onlinerinnen in sein Quiz-Studio eingeladen.

Vor zehn Jahren starteten sie als „Sturm der Liebe“-Traumpaar der sechsten Staffel. Doch im vergangenen Jahr trennte sich das „Ehepaar Saalfeld“ in der Telenovela. Am Mittwoch sind die Schauspielerin Uta Kargel und ihr Kollege Lorenzo Patané alias Eva und Robert Saalfeld endlich wieder vereint – beim „Wer weiß denn sowas?“-Rateduell.

Sie gehörten zu den Supermodels der 90er Jahre: Als Mannequin mit den längsten Beinen der Welt schaffte es Nadja Auermann ins „Guinness Buch der Rekorde“ und wurde später Schauspielerin. Ihre Kollegin Eva Padberg arbeitete neben ihrer Modelkarriere auch als Moderatorin, Jurorin und Laudatorin. Am Donnerstag treten die beiden cleveren Ex-Models zum entspannten Raten gegeneinander an. An der Seite der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton versuchen sie sich daran, auch medizinische Fragen wie diese richtig zu beantworten:

Was ist die typische Ursache eines meist unbedenklichen Lagerungsschwindels im Alltag?

a) Kalksteinchen, die in den Bogengang des Ohrs gelangt sind

b) Härchen, die die Ohrflüssigkeit verkleben lassen

c) müde Augen, die zu heftig gerieben werden

Die Woche bei „Wer weiß denn sowas?“ vom 18. bis 22.1.2021 im Überblick:

Montag, 18. Januar – Wolfgang Stumph und Stephanie Stumph

Dienstag, 19. Januar – Pamela Reif und Sally Özcan

Mittwoch, 20. Januar – keine Sendung

Donnerstag, 21. Januar – Uta Kargel und Lorenzo Patané

Freitag, 22. Januar – Nadja Auermann und Eva Padberg

Foto: (c) obs / ARD Das Erste