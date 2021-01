Wincent Weiss veröffentlicht neue Single „Wer wenn nicht wir“

„Vielleicht Irgendwann“ heißt das neue Album von Wincent Weiss, das am 14. Mai veröffentlicht wird. Und es trägt eine Unmenge Kraft in sich! Die erste Single „Wer wenn nicht wir“ erscheint gestern und erzählt von der Bedeutung der wichtigsten Personen im Leben: „Wer wenn nicht wir ist einer der letzten Songs, den ich für das kommende Album geschrieben habe. Ich habe gerade in der letzten Zeit wieder Mal gemerkt, wie wichtig Freundschaften sind und auch, dass man mit den richtigen Menschen genau durch diese und alle anderen harten Zeiten im Leben kommt“, erzählt der Sänger, der vorgestern (21.01.) seinen 28. Geburtstag feiert.

“Vielleicht Irgendwann” ist sein drittes Werk und folgt auf das Debüt “Irgendwas gegen die Stille” (Platz 3) und “Irgendwie Anders” (Platz 2 in den dt. Albumcharts). “Vielleicht irgendwann” kann ab sofort vorbestellt werden: https://vielleicht-irgendwann.wincentweiss.de/

Foto: (c) Universal Music / Christoph Köstlin