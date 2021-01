„You Me At Six“ veröffentlichen neuen Track „Adrenaline“

You Me At Six haben mit „Adrenaline“ einen brandneuen Track aus ihrem mit Spannung erwarteten neuen Album „SUCKAPUNCH“ veröffentlicht, das am 15. Januar erscheint.

„Adrenaline“ kommt anspruchsvoll und kühn daher, angetrieben von satten Bässen und durchdrungen von Spannung, während You Me At Six sich in neues Terrain vorwagen. Über den Tack sagt Lead-Sänger Josh Franceschi: „Bei Adrenaline geht es darum, die Tatsache zu verstehen und zu akzeptieren, dass wir alle als Menschen die Fähigkeit haben, gespaltene Persönlichkeiten zu haben. Sich mit der Idee der Co-Abhängigkeit zu arrangieren.“

„Adrenaline“ ist nach „MAKEMEFEELALIVE“, „Beautiful Way“ und dem Titelsong „SUCKAPUNCH“ bereits die vierte Ausklopplung des neuen, siebten Albums von You Me At Six. Im nächsten Jahr werden You Me At Six ihre neuen Songs auch live in Deutschland vorstellen:

You Me At Six Live:

02.06.21 – Mojo Club (Hamburg)

03.06.21 – Metropol (Berlin)

04.06.21 – MusikZentrum (Hannover)

11.-03.06.21 – Rock im Park (Nürnberg)

11.-03.06.21 – Rock am Ring (Nürburgring)

15.08.21 – Highfield Festival (Leipzig)

