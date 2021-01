Yton und KYANU veröffentlichen „Happy“

Ein echter Ohrwurm, den man nicht verpassen sollte, weil er einfach gute Laune macht! Passend zum Start ins neue Jahr veröffentlichen der niederländische DJ und Produzent Yton und der Bonner DJ, Produzent und Songwriter KYANU ihre neue Single „Happy“. Der melodische Up-Tempo-Track begeistert in seinem Zusammenspiel aus eingängigen Vocals und Modern Bounce. Wenn der Song vorbei ist, dann bleibt eigentlich nur die Repeat-Taste um weiter zu grooven!

Yton wuchs in einer Künstler-Familie in Rotterdam auf. Bislang galt sein Hauptfokus dem eigenen Tattoo-Studio und musikalisch dem Rock-Genre. Nichtsdestotrotz hat er in der Vergangenheit bereits mit Dance-Acts wie MOTi und Ummet Ozcan gearbeitet. Beflügelt vom Erfolg seiner letzten Single mit MOTi, entschied er sich während der Corona-Pandemie dazu, mit seinem Onkel, dem bekannten Produzent und Songwriter Tony Cornelissen, an neuer Musik zu arbeiten.

KYANU hat sich trotz seiner erst 18 Jahre in der elektronischen Szene bereits einen Namen gemacht. So arbeitete er schon mit Artists wie twoloud oder Sidney Samson zusammen und wurde auf BBC Radio und SiriusXM gespielt. Seine Tracks erschienen auf international erfolgreichen Labels wie Kontor und Playbox und wurden von DJs wie David Guetta, Martin Garrix, Hardwell oder Don Diablo supportet.

„Happy“ von Yton & KYANU erschien am 01.01.2021 (gestern) auf allen Streaming- und Downloadplattformen.

Foto: (c) Kontor Records