Zara Larsson und ihr liebstes Make-up

Manchmal muss man eine Grenze überschreiten um die wirklich schönen Seiten an sich zu entdecken! Zara Larssons liebstes Make-up war Drag. Die Sängerin hat jetzt verraten, dass die beste Look Änderung, die sie je hatte, vom LGBTQ+-Kollektiv „Sink The Pink“ im Jahr 2019 war.

Zara erzählte Make-up-Artist Abby Roberts in einem Interview auf ihrem IGTV: „Einer meiner Lieblings-Make-up-Looks war, als ich Drag gemacht habe. Es war hier in London, es war einfach so krank. Wie man seinen Look mit Make-up so verändern kann.“

Der schwedische Popstar bekannte sich auch zu ihrer Vorliebe für Outfits mit viel Glitzer. Sie sagte: „Mode und Musik gehen Hand in Hand und meine Bühnenoutfits zu tragen macht so viel Spaß, ich möchte Sachen tragen, die ich an einem normalen Tag nicht tragen würde. Ich liebe die Show, ich will Glitzer, ich will Licht, ich will Schulterpolster – ich will extra sein.“

Foto: (c) PRN / PR Photos