Zayn Malik: Bei Anruf Musik!

Zayn Malik hat seinen Fans die Möglichkeit gegeben, Ausschnitte aus seinem kommenden Album am Telefon zu hören. Der ehemalige Sänger postete auf Twitter eine Nummer, die man anrufen kann, um einen Ausschnitt der Tracks seiner dritten Solo-Platte „Nobody is Listening“ zu hören. Das Album wird am Freitag (15.01.21) erscheinen.

Zayn veröffentlichte vorab die Single „Vibez“. Dies geschah bereits in der letzten Woche. In dem Track singt der 27-jährige: „Don’t keep me waiting / I’ve been waiting all night to get closer / And you already know I got it for you. You know the vibes, know the vibes, put it on ya / If it movin‘ too fast, we go slower / Baby, lose it from me, mediocre / You got the vibes, got the vibes.“

Wir freuen uns jedenfalls schon auf Freitag!

Foto: (c) PR Photos