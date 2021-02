Angelina Jolie will glücklich sein!

Es ist schon komisch, aber Angelina Jolie arbeitet immer noch daran, glücklich zu sein.

Auf die Frage, ob sie glücklich ist, sagte Angelina dem britischen „Vogue“-Magazin: „Ich weiß es nicht. Die letzten paar Jahre waren ziemlich hart. Ich habe mich darauf konzentriert, unsere Familie zu heilen. Es kommt langsam zurück, so wie das Eis schmilzt und das Blut in meinen Körper zurückkehrt. Aber ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch nicht so weit. Aber ich hoffe es zu sein. Ich plane es.“

Seit der Trennung von Brad ist Angelina nur „fünf Minuten entfernt“ von Brad gezogen, was bedeutet, dass ihre Kinder Maddox (19), Pax (17), Zahara (16), Shiloh (14) und die Zwillinge Vivienne und Knox (12) in der Nähe beider Eltern sein können. Sie sagte über ihren Umzug: „Ich wollte nahe bei ihrem Vater sein, der nur fünf Minuten entfernt ist.“

Und obwohl sie vielleicht noch nicht das wahre Glück gefunden hat, hat die 45-Jährige gesagt, dass sie das Leben jetzt, wo sie älter ist, viel lieber mag. „Ich mag es, älter zu sein. Ich fühle mich in meinen Vierzigern viel wohler als ich es tat, als ich jünger war.“

Das komplette Interview findest hier: https://www.vogue.co.uk/news/article/angelina-jolie-interview

