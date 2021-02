Ariana Grande: Deluxe Version ihres Albums “Positions”

Am Freitag (12.02.2021) hat Ariana Grande das Video zu ihrer Remix-Version von “34 + 35” ft. Doja Cat und Megan Thee Stallion veröffentlicht. Das nächste Highlight folgt direkt, denn die 20-fache Guinessbuch Weltrekord-Halterin brachte am letzten Freitag ihr aktuelles Album “Positions” als Deluxe Version auf den Markt! Mit dabei ist natürlich der Remix der drei Powerfrauen und zudem noch vier weitere neue Tracks … Digital erscheint die Deluxe Version am vergangenen Freitag, die CD Version folgt dann in März.

Das komplette Tracklisting:

shut up

34+35

motive feat. Doja Cat

​just like magic ​

off the table feat. The Weeknd

six thirty

safety net feat. Ty Dolla $ign

my hair

nasty

west side

​love language

positions

​obvious

​pov

​someone like u (interlude)

​test drive

34+35 remix (feat. Doja Cat & Megan Thee Stallion)

worst behavior

​main thing

Foto: (c) David Gabber / PR Photos