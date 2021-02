Ashley Graham: Neue Talente

Zumindest sie sieht das so: Ashley Graham (33) ist der „ultimative Multi-Tasker“, jetzt wo sie Mutter ist. Das Model und ihr Ehemann Justin Ervin sind seit Januar 2020 Eltern von Baby Isaac und Ashley hat festgestellt, dass sie jetzt „alles schneller“ machen muss, um die Bedürfnisse des Kleinen zu erfüllen.

Sie sagte dem „HELLO!“-Magazin: „Wenn man eine Mutter ist, muss man alles schneller machen – essen, schlafen. Ich bin heutzutage der ultimative Multi-Tasker.“ Obwohl Ashley es zu schätzen wusste, dass sie wegen des Corona-Lockdowns einen langen Mutterschaftsurlaub hatte, ist sie bereit, dass die Welt jetzt wieder „normal“ wird. Dazu sagte sie: „Ich war sechs Monate lang in Nebraska. Wir waren ziemlich gut darin, nicht in Angst zu leben, aber wir haben Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Ich schuf neue Routinen und hatte den Mutterschaftsurlaub, von dem ich nie dachte, dass ich ihn haben würde … Ich hoffe nur, dass wir bald zu einer Art Normalität zurückkehren können. Es wird nie wieder so werden, wie es war, aber es wird hoffentlich noch besser werden.“

Übrigens: Sobald Isaac im Bett ist, liebt Ashley es, ihre Lieblingssendungen im Fernsehen zu sehen, um sich zu entspannen.

