Avec: Neuer Song – „I Don’t Pray“

Avec ist vielen bestimmt schon länger ein Begriff, in ihrer Heimat Österreich ist sie bereits ein Star und auch international auf dem besten Weg durchzustarten. Avec ist unter anderem Gewinnerin des Music Moves Europe Talent Award (Singer/Songwriter) / Eurosonic Festival, dem Austrian Amadeus Music Awards (Alternative) und auch dem Hubert Von Goisern Kulturpreis.

Viele Fans sind auf jeden Fall von Beginn an schockverliebt in diese inspirierende, tolle junge Musikerin, die jetzt mit „I Don´t Pray“ einen sehr emotionalen Track veröffentlicht. Der neue Song von Avec hätte ursprünglich nie erscheinen sollen. Zu privat, zu persönlich die Thematik – „I Don’t Pray“ handelt vom tragischen Tod ihres Onkels, der Anfang 2020 viel zu früh mit 42 Jahren aus dem Leben gerissen wurde. Nun, mit einem Jahr Abstand, war Avec in der Lage den Titel neu zu betrachten und kam zur Einschätzung diesen doch zu veröffentlichen und damit auch ihre Trauerarbeit abzuschließen.

DAS OFFZIELLE MUSIKVIDEO GIBT ES HIER

Foto: (c) Martin Morscher