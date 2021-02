Avril Lavigne und Mod Sun: Sind sie ein Paar?

Ist da mehr als nur Freundschaft? Avril Lavigne und Mod Sun scheinen ihre Romanze jetzt bestätigt zu haben.

Schon seit einiger Zeit gehen die Gerüchte um, dass die beiden Musiker zusammen sind. Am Freitag (12.02.2021) wurden sie händchenhaltend fotografiert, als sie im BOA Steakhouse in West Hollywood eintrafen, um Mods Albumvorstellung zu feiern. Die Körpersprache des händchenhaltens spricht an dieser Stelle doch für sich, oder? Die beiden trugen zudem noch zusammenpassende Gesichtsmasken, auf denen der Name der LP ‚Internet Killed The Rockstar‘ des Rappers prangte, auf der ihr Duett ‚Flames‘ zu hören ist.

Die Sichtung erfolgte einige Tage nachdem sich Mod Avrils Vornamen auf den Hals tätowieren ließ. Laut TMZ hat sich der 33-jährige Musiker Avril als Zeichen seiner Zuneigung in den Nacken tätowieren lassen. Bestätigt haben sie ihre offenbare Liebe aber noch nicht!

Foto: (c) PR Photos