Award-Nominierungen: Keith Urban stolz auf Nicole Kidman

Keith Urban hat Nicole Kidman zu ihren Award-Nominierungen gratuliert. Der Sänger ist sehr stolz auf seine Frau, nachdem diese Woche bekannt wurde, dass sie es auf die Golden Globe Shortlist in der Kategorie „Beste Leistung einer Schauspielerin in einer limitierten Serie, Anthologie-Serie oder einem Fernsehfilm“ geschafft hat und auch eine SAG Award Nominierung für „Herausragende Leistung einer weiblichen Schauspielerin in einem Fernsehfilm oder einer limitierten Serie“ erhalten hat, beides für ihre Arbeit in „The Undoing“ (deutscher Titel: Du hättest es wissen können).

Neben einem Bild von Nicole, schrieb Keith auf seiner Instagram-Story: „Glückwunsch Babygirl zu den Auszeichnungen von den @goldenglobes und @sagawards für deine Performance in @undoinghbo“

Die 53-jährige Schauspielerin bezeichnete die Anerkennung als „schöne Ehre“ und lobte auch ihren Co-Star Hugh Grant.

Foto: (c) PR Photos