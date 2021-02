Banda Senderos: Sommer, Sonne, Freiheit!

Die Banda Senderos sollten spätestens nach dem Festival-Sommer 2019 kein Geheimtipp mehr sein. Album-Release, Gigs auf dem Summerjam, Fusion, Gentleman-Support, Headliner des Open Air Werden (vor knapp 15.000 Zuschauern) und der WDR Cosmo Odyssee Tour. Die Band meißelte sich einen Namen in die Reggae-Szene und darüber hinaus. Doch dann kam Corona und nahm der Ruhrpott-Crew den Fahrtwind weg.

Die Zeit ist gekommen für neue Banda Musik, mit der Hoffnung 2021 wieder ein paar Bühne abzureißen! Die neue Single „Lass los“ erscheint am 12.02.2021 und bringt schon einmal einen Hauch von Sommer in die Hütte. Einfach mal los lassen. Sein wer man sein will und Dinge zulassen. Einmal entspannen. Weg vom Druck und Alltagsstress. Wann war das bei euch das letzte mal der Fall?

Die neue Banda Senderos Single kann dabei auf jeden Fall helfen. Denn mit „Lass Los“ präsentiert die neunköpfige Band eine ausdrucksstarke Freiheitshymne. Die Aufforderung zum Loslassen wird im „Bandasound“ präsentiert – auf tanzbaren karibisch anmutenden Reggae- und Afrobeat-Klängen mit druckvollen Trapelementen und dem unwiderstehlichen Punch der Bläserwand.

Foto via marcsfirma