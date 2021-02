Brando beeindruckt mit „Close to You“

Brando trifft den Sweet Spot zwischen Easy Listening und catchy Ohrwurm und liefert pünktlich zu Beginn des neuen Jahres seine brandneue Single „Close To You“! „Close To You“ ist eine perfekt ausgeführte Neuinterpretation von Peter Andre‘s Multi-Millionen-Streaming-Hit-Single „Mysterious Girl“ und wird für mächtig Aufsehen sorgen! Der in LA ansässige Singer-Songwriter Brando hat neben Loud Luxury mit dem globalen Hit ‚Body‘ über 800 Millionen Streams zusammengetragen und damit die Top 20 des US-Pop-Radios sowie die Nummer 1 in den Shazam-Charts zahlreicher Länder erreicht. Seine Debütsingle „Look Into My Eyes“ schaffte es wochenlang auf Platz 1 der australischen Airplay-Charts!

Mit seinen eigenen Lebenserfahrungen als wertvollem Input neigen seine Songs dazu, düsterer und bodenständiger zu sein als der durchschnittliche Popsong. „Ich möchte einen neuen Sound schaffen, der die Lücke zwischen RnB/Pop und Dance Musik verbindet“, erklärt Brando. „Ich war immer noch ein RnB/Pop-Act, als ‚Body‘ anfing, in den Charts zu steigen. Mit dem anhaltenden Erfolg des Songs hat die Dance-Musik meinen Geschmack mehr und mehr beeinflusst, bis zu dem Punkt, an dem sie ein Teil meines Stils geworden ist.“

„Close To You“ ist Brandos vierte Single-Veröffentlichung, welche nahtlos an seinen weltweiten Sommerhit „Look Into My Eyes“ anknüpfen wird!

Foto: (c) Logan Rice