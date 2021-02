Brooklyn Beckham: Neues Liebes-Tattoo

Das kann man schon verdammt romantisch finden: Brooklyn Beckham (21) hat sich einen Liebesbrief von Nicola Peltz auf seinen Rücken tätowieren lassen. Er enthüllte sein neuestes Tattoo in einem süßen Post auf Instagram, den er einfach mit „Love letters“ betitelt hatte.

Auf der Tätowierung steht: „My forever boy. Lies dies, wann immer du dich ängstlich fühlst. Ich möchte, dass du weißt, wie sehr du geliebt wirst. Du hast das gütigste Herz, das ich je getroffen habe und ich hoffe, dass ich nie einen Tag ohne deine Liebe verbringen werde. Ich denke, du bist so unglaublich. Du sollst nur wissen, dass wir das alles gemeinsam durchstehen können, wenn du langsam atmest und vertraust. Ich liebe dich über alles. Love always, Your future wifey.“

Brooklyn hat eine Reihe von Tattoos, die Nicola gewidmet sind!

Foto: (c) Landmark / PR Photos