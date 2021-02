Chrissy Teigen: Schmerzhafte Erinnerung!

Sie bedauert es sehr! Chrissy Teigen (35) hat nie das Gesicht ihres kleinen Sohnes gesehen. Das Schicksal schlug im vergangenen September zu, als sie ihren Sohn (Jack) mitten in der Schwangerschaft verlor. Anlässlich der Tatsache, dass sie diese Woche entbinden sollte, teilte Chrissy einige Fotos von einem Videodreh, den sie mit Ehemann John Legend zu Beginn ihrer Schwangerschaft für seinen Song „Wild“ gemacht hatte und gab zu, dass sie nicht glaubt, dass sie sich das Material jemals wieder ansehen kann.

Sie schrieb: „Diese (Bilder) sind von unserem Videodreh für Wild in Mexiko. Ich war in der 10. Woche und überglücklich. Ich wusste, dass das Video ein wenig Zeit in Anspruch nehmen würde, also dachte ich, es wäre süß, unsere Neuigkeiten mit der Welt durch den klassischen Hand-auf-den-Bauch-Trick am Ende zu teilen. Ich hätte mir nie vorstellen können, was in den nächsten 10 Wochen passieren würde… ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals wieder in der Lage sein werde, das Video anzusehen, ohne zu schluchzen, aber ich hoffe, er spürt meine Tränen und weiß, dass wir ihn so vermissen… Ich bin so voller Reue, dass ich nicht in sein Gesicht geschaut habe, als er geboren wurde. Ich hatte solche Angst, ihn in meinen Albträumen zu sehen, dass ich vergaß, ihn in meinen Träumen zu sehen. Diese Reue tut mir jeden Tag weh.

Wir wünschen ihr und ihrem Mann, dass sie einen Weg findet ihren ungeborenen Sohn nur in schönen Erinnerungen zu erleben.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos