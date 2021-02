Dakota Johnson: Für immer in Therapie?

Sie denkt nicht, dass es einmal enden wird. Dakota Johnson wird „für den Rest ihres Lebens“ in Therapie sein.

In der „The Drew Barrymore Show“ sagte sie: „Ich hatte das Glück, von Menschen umgeben zu sein, die mich ermutigt haben, tiefer in mich hineinzugehen. Sogar während der Quarantäne habe ich mich mit Online-Psychologiekursen beschäftigt, denn … Ich wollte nicht aufs College gehen, aber ich habe diese tollen Kurse gemacht. Ich werde wahrscheinlich für den Rest meines Lebens in Therapie sein. Man lernt nie aus, ein Mensch zu sein.“

Schon lange sollte man mit „Therapie“ nicht zwingend „krank sein“ verbinden. Eine Therapie kann auch eine Stütze im normalen Leben sein!

Foto: (c) Landmark / PR Photos