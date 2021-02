David Beckham: Geld für Marihuana

Er gibt Geld für Marihuana aus! David Beckham (45) hat in eine Hautpflegefirma investiert, die Cannabis in ihren Produkten verwendet.

Der ehemalige Fußballstar hat eine Minderheitsbeteiligung an Cellular Goods erworben. Sein Freund und Partner David Gardner tritt dem Vorstand des Unternehmens als nicht-geschäftsführender Direktor bei. Cellular Goods fügt im Labor hergestellte Cannabis-Bestandteile zu ihren Hautpflege- und Erholungsprodukten für Sportler hinzu.

Sie streben an, an der Londoner Börse mit einer Bewertung von 20 Millionen Pfund gehandelt zu werden. Cannabinoide in Produkten der Kosmetik zu verwenden zeichnet sich schon länger als Trend ab.

