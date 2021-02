DJ Security in the house: DAS QUOKKA groovt bei „The Masked Singer“

Partytime! Als DJ Security macht DAS QUOKKA die Nacht an seinen Turntables zum Tag und feiert auf der „The Masked Singer“-Bühne ab. Der goldige Nager aus Australien mit der handgegossenen Poser-Kette hinterlässt große Fußspuren in seinen maßgefertigten Goldleder-Schuhen in Größe 76,5.

DAS QUOKKA groovt in der Auftaktshow von „The Masked Singer“ am Dienstag, 16. Februar, um 20:15 Uhr live auf ProSieben gemeinsam mit DER DINOSAURIER, DAS EINHORN, DER MONSTRONAUT und sechs weiteren fantasievollen Masken.

Direkt mitraten: Welche Stars stecken unter den Masken? Wer entschlüsselt die Hinweise? Wer erkennt die Singstimme auf der großen #MaskedSinger-Bühne? ProSieben eröffnet zum vierten Mal das größte TV-Rätsel Deutschlands. Erste Tipps können bereits in der ProSieben-App und auf der #MaskedSinger-Online-Welt abgegeben werden. In der Liveshow rätseln Ruth Moschner und Rea Garvey im Rateteam mit den Zuschauern. Moderator ist Matthias Opdenhövel.

„The Masked Singer“ – die vierte Staffel ab 16. Februar 2021, jeden Dienstag live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Foto: (c) ProSieben / Willi Weber