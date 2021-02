DSDS 2021: Kloster Bronnbach – Wer singt was?!

Nachdem die Sängerinnen und Sänger auf die Top 44 reduziert wurden, geht es am heutigen Samstag, den 13. Februar, 2021, 20.15 Uhr weiter mit dem Recall im Kloster Bronnbach. Im Josephsaal der ehemaligen Zisterzienser Abtei im Main Tauber Kreis treten die Top 40 Kandidaten in Dreier und Vierer Gruppen vor der Jury an. Die vier Goldenen CD Kandidaten, die bereits automatisch in der nächsten Runde sind, dürfen zuschauen und drücken den Kollegen die Daumen.

Zuerst müssen diese mit Vokalcoach Juliette Schoppmann die Songs einstudieren. Die Nervosität steigt und bei einigen liegen die Nerven blank. Der ein oder andere Zickenkrieg bricht aus. Katharina Eisenblut hat sich den Fuß gebrochen und muss mit Gipsfuß und Krücken in den Recall humpeln. Doch Marvin kümmert sich rührend um sie, zwischen den beiden bahnt sich eine große Liebesgeschichte an. Am ersten Tag im Kloster werden 10 Kandidaten den Wettbewerb verlassen müssen.

Hier die Top 44 Kandidaten von „Deutschland sucht den Superstar“

Hier die Gruppen und Songs, die zu sehen sein werden:

Lena Loreen Kürschner, Katharina Eisenblut, Isabelle Wabnik

Song: „Let Me Down Slowly” von Alec Benjamin

Julian Gerst, Enrico Junicu, Daniel „Ludi“ Ludwig

Song: „Dancing With A Stranger“ von Sam Smith

Lucas Lehnert, Daniele Puccia, Hisham Morcher, Lika Bejtulla

Song: „Vor der Tür“ von Fourty

Claudia Elisabeth Haas, Giuseppina „Giusy“ Bonaffini, Nagihan „Nagi“ Karram

Song: „Eternal Flame“ von The Bangles

Maik Dehnelt, Pia-Sophie Remmel, Olivia Gotter

Song: „Wann (Mr. 100%)“ von Marianne Rosenberg

Vincenzo Decaro, Benjamin Lulaj, Steve Maco, Dominic Möws

Song: „Making Love Out Of Nothing At All“ von Air Supply

Michelle Patz, Anna Soomin Klenz, Vivien Schwestka, Claudia Greco

Song: „Zu Besuch“ von Céline

Matthias Schmidt, Kilian Imwinkelried, Stas Surins, Shada Ali

Song: „Always On My Mind“ von Elvis

Starian Dwayne McCoy , Kevin Jenewein, Marvin Frederic Ventura Estradas, Jan-Marten Block

Song: „Giant“ von Calvin Harris & Rag’n‘Bone Man

Foto: (c) TVNOW / Stefan Gregorowius