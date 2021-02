DSDS 2021: Student Pierre Gericke

In Rüdesheim kommt der charmante Pierre Gericke (19) aus Küsnacht (Schweiz) an Bord. Pierre lebt zu Hause mit seinen Eltern und seinem älteren Bruder, mit dem er sich besonders gut versteht. Die beiden musizieren gerne zusammen. Pierre kann sehr gut Klavier spielen. Er ist Single, hätte aber gerne eine Freundin. Mit seinen Freunden macht er viel Sport: Fußball, Volleyball, oder ins Fitnessstudio gehen. Pierres musikalischen Vorbilder sind Elton John und Michael Bublé. Er studiert Politikwissenschaften an der Universität Zürich, aber eigentlich will er mit der Musik sein Geld verdienen.

Die Jury möchte er am Klavier mit „Your Song“ von Elton John begeistern. Das gelingt ihm offenbar richtig gut, denn er erhält den begehrten Recall-Zettel!

Foto: (c) TVNOW / Stefan Gregorowius