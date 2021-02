DSDS 2021: Yaren Celim aus Landshut

Die 19-jährige Yaren ist ein hübsches Mädchen mit türkischen Wurzeln. In ihrer Heimatstadt Landshut ist sie bereits bekannt, da sie regelmäßig Videos von sich bei Instagram hochlädt. Bisher hat sie aber nur 2.000 Follower, was ihr eindeutig zu wenig ist! Sie will mehr und vor allem bekannt werden.

Yaren kommt aus einem sehr strengen Elternhaus. Ihre Eltern waren immer sehr besorgt um sie, deswegen durfte sie nur selten mit ihren Freunden raus. Im Herzen ist Yaren eine kleine Partymaus und wünscht sich bald nach München zu ziehen. In Sachen Liebe hatte Yaren weniger Glück. Ihr Ex-Freund hat sie jahrelang unterdrückt und die Beziehung ging lange hin und her. Nach der Trennung hofft sie jetzt ihren Durchbruch bei DSDS zu schaffen.

Sie löst mit dem Song „Break My Heart“ von Dua Lipa das Ticket in den Recall. Mal sehen wie weit sie kommen wird!

Foto: (c) TVNOW / Stefan Gregorowius