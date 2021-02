Ellie Goulding und der Heißhunger

Ellie Goulding (34) hat während ihrer Schwangerschaft Heißhunger auf McDonald’s.

Sie erwartet derzeit ihr erstes Kind mit Ehemann Caspar Jopling. Jetzt hat sie offen über ihre Fitness und gesunde Ernährung gesprochen, aber die Schwangerschaft hat sie dazu gebracht, „all die schlechten Dinge“ zu wollen. Sie erzählte dem Magazin Vogue: „Ich fing an, einen komplett anderen Körper und eine andere Energie zu haben, ich konnte nicht mit allem umgehen … Ich war nicht mehr so selbstgefällig, wie gesund meine Salate und mein Frühstück waren und ich aß Nüsse und Samen, und dann wollte ich nur noch McDonald’s. Und ich war irgendwie entsetzt, ich wollte plötzlich all die schlechten Dinge! Was auch immer dieses Baby gemacht hat, als es meinen Körper übernommen hat, war wie: ‚Zur Hölle nein – ich will keinen Brokkoli, Spinat oder Kohl!‘ Ich wollte nur Zucker und Kohlenhydrate.“

Klingt lustig, ist aber bestimmt nicht leicht!

