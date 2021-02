Emma Bunton: Kim Kardashian bald ein „Spice Girl“?

Emma Bunton hat Kim Kardashian West eingeladen, die Spice Girls zu ihrem 25-jährigen Jubiläum zu begleiten.

Im Gespräch mit „Heart Radio“ sagte sie: „In dieser Woche saß ich auf dem Sofa, wie man das so macht, und scrollte durch Instagram, als ich auf ein Bild von Kim Kardashian mit ihren Haaren in Zöpfen stieß und die Bildunterschrift lautete ‚Baby Spice‘. Ich meine, ich habe fast meinen Tee ausgespuckt! Kim, ich dachte mir, ok, also dieses Jahr ist das 25-jährige Jubiläum der Spice Girls und wir können definitiv nicht zwei Baby Spices in der Band haben, ich fürchte nicht, aber ich bin mir sicher, dass die Mädels nichts dagegen hätten, wenn du mitmachst! Na? Lass es mich wissen und ich füge dich zur WhatsApp-Gruppe hinzu!“

Dieses Angebot kann man doch nicht ausschlagen, oder?

