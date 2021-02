Emma Roberts: Ein ganz besonderer Mensch

Emma Roberts‘ neugeborener Sohn Rhodes ist „ein ganz besonderer Mensch“. Die Schauspielerin und ihr Freund Garrett Hedlund begrüßten Baby Rhodes im Dezember auf der Welt und nun hat sich Garrett zum ersten Mal seit der Ankunft des Kleinen geäußert und schwärmt von seinem Sohn.

Er sagte: „Er ist ein Engel. Er ist wirklich ein besonderer Mensch.“

Und auf die Frage, was die größte Anpassung an das Leben als Vater bisher war, fügte er gegenüber „Extra“ hinzu: „Platz in meinem Herzen zu finden, um, ihr wisst schon, jemanden mit der unglaublichsten Menge an Liebe und Mitgefühl zu lieben.“

Foto: (c) STPR / PR Photos