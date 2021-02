Ethan Hawke: Über Sexualität reden!

Über „männliche Sexualität“ zu sprechen fällt heute nicht leicht. Zumindest ist Ethan Hawke (50) der Meinung! Der Schauspieler und Autor denkt, dass die sexuelle Identität ein großer Teil des Lebens ist und obwohl er in seinem neuen Roman „A Bright Ray of Darkness“ offen über Sex schreiben wollte, hatte er Zweifel dies zu tun.

In einem Interview mit dem „Observer“, sagte er: „Unsere sexuelle Identität und die Beziehung, die wir durch sie zu uns selbst und zu anderen haben, ist bestimmend in unserem Leben … Wie lautet dieser großartige Satz von Mark Twain? ‚Das Ziel der Kunst ist es, die Scham zu lindern.‘ Wir sind jetzt in einer Zeit, in der man nicht einmal über schlechtes Verhalten schreiben kann, weil es so aussehen könnte, als würde man es gutheißen. Du musst in der Lage sein, einen Charakter zu erschaffen, der Dinge tut, von denen er wünschte, sie würden sie nicht tun … Ich war nicht sicher … über männliche Sexualität zu sprechen.“

Ja, viele Seiten der männlichen Sexualität erhalten heute falsche Stempel!

