Fiddler’s Green: Neues Video zu „Auld Lang Syne“

Fiddler’s Green haben ein neues Video zum Track „Auld Lang Syne“ rausgehauen: https://youtu.be/s5jd3wjBJfQ Mit den Highlights aus der grossen Jubiläumshow im Dezember.

Die Gäste in der Show waren: Alea und Luzi von Saltatio Mortis, Marco von In Extremo, der Hauptmann und Ben von Feuerschwanz, Wolfram (ehemaliger Fiddlers-Drummer) und Vito C. von J.B.O., Tobias Schäfer (ehemaliger Fiddlers-Geiger), Colin Goldie (Gast-Flöter auf diversen Fiddlers-CDs), Jule Hanke (unsere Nightliner Pilotin) und Guido vom Concertbüro Franken.

Seit ihrer Gründung 1990 stehen Fiddler’s Green für ihre ganz eigene musikalische Kunstform, die sie inzwischen weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt gemacht hat. Kurz und einprägsam IRISH SPEEDFOLK nennen die sechs Musiker ihre kreative Mischung, in der sich Folk, Ska, Punk, Reggae und Einflüsse des Rock verbinden.

Mit fast 2000 Live-Konzerten in Deutschland und Europa haben sie sich in drei Jahrzehnten einen hervorragenden Ruf als Live-Band erspielt. Dass sie diesem stets gerecht werden, beweisen die Speedfolker dabei jedoch in jeder einzelnen ihrer Shows, in denen sie sich als eingespielte, aber nie zu routinierte Band zeigen. Nicht nur die authentisch-herbe Musikqualität macht die einzigartige Bühnenenergie der Band aus, sondern auch der Hang zu Humoresken und der begeisterte Austausch mit den Fans. Fiddler’s Green kreieren dabei einen zutiefst persönlichen Stil, ganz gleich ob die Mengen zur Feierhymne im Circle Pit rotieren oder einer berührenden Ballade lauschen.

Foto: (c) Holger Fichtner