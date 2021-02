Flyte kündigen Album „This Is Really Going To Hurt“ an – Video zur Single „Under The Skin“

Flyte kündigen heute ihr mit Spannung erwartetes zweites Album „This Is Really Going To Hurt“ an, das am 9. April 2021 erscheinen wird. Es wurde im letzten Jahr in LA mit Justin Raisen (Angel Olsen, Yves Tumor), Andrew Sarlo (Big Thief, Bon Iver) und Mixing Engineer Ali Chant (Aldous Harding) aufgenommen. Die Songs sind eine klare Dokumentation einer prägenden Trennung, die Sänger Will Taylor erlebte, und folgen dem Ende einer Beziehung durch die Phasen der Trauer und Akzeptanz. Der Titel ist eine Anspielung auf das Wissen, dass die Entscheidung, die man im Begriff ist zu treffen, das eigene Leben für immer verändern wird. Das Album wird auf Vinyl, CD, Kassette und auf allen Streaming-Plattformen erhältlich sein.

Zur Feier der Ankündigung teilen Flyte heute auch den betörenden Track „Under the Skin“, der an die bereits erschienenen Singles „Easy Tiger“ und „Losing You“ anknüpft.

Foto via verstaerker.com