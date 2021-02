Freyr veröffentlicht neue Single „Nicotine Bunker”

Der Halb-Schwede und Halb-Isländer Freyr kündigt endlich sein Debütalbum Nicotine Bunker an! Die Platte erscheint am 28. Mai und heute veröffentlicht er den Titelsong mit dazugehörigem Musikvideo. Der Künstler ist ein wahrer Tausendsassa und spielte bereits in seiner Jugend sowohl Jazz und klassische Musik als auch Metal und Indie. Während seines Philosophie-Studiums feilte Freyr an seinem eigenen Singer-Songwriter-Sound, den er der Welt nun mit seinem Debüt präsentiert.

Nicotine Bunker wurde während Freyrs erster Nordamerika-Reise aufgenommen und dementsprechend auch definitiv davon inspiriert. Zum Song- und Albumtitel sagt er: „Ein ‚Nicotine Bunker‘ ist ein Ort, an dem sich Hippies treffen um gemeinsam zu entspannen, Musik zu hören und zu rauchen. Der Song im Speziellen handelt von einer Person, die zufällig dort landete und sich trotz aller Vorurteile in den Bann dieser spirituellen Menschen ziehen lässt.”

Foto: (c) Wei Wei