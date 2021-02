Gisele: Elektro-Pop-Single „Lockdown“

Als Teil der Gruppe Dalimas machte sich die Sängerin Gisele in ihrer Heimat Brasilien bereits einen Namen. Im letzten Jahr veröffentlichte sie zwei Solo-Singles und erreichte den dritten Platz der House Charts. Nun steht Gisele für 2021 als Teil der Universal Music Group und dem DJ SOUND Label ein neuer und aufregender Weg bevor. Mit „Lockdown“ erscheint heute ihre neuste Elektro-Pop-Single. Der Song mit Retro Sound entstand, wie der Titel schon vermuten lässt, während der Pandemie und zeigt eine ganz neue Perspektive auf. Im Song singt Gisele davon, dass ihre Liebe gefangen und man selbst in seinen Gedanken und Entscheidungen eingesperrt ist. Im Widerspruch dazu steht der Wunsch und die Sehnsucht nach Freiheit.

Ihr unvergleichbarer, lebendiger Stil und ihre einzigartige Stimme erlauben es ihr, sich als temperamentvolle Künstlerin auszudrücken. Ihre energiegeladene Art spiegelt sich deutlich in ihrer neuen Single wider. Vom ersten Ton an reißt der Song den Hörer vom Hocker und entpuppt sich als Track mit Ohrwurmcharakter, den man so schnell nicht mehr aus dem Kopf bekommt.

Die Single „Lockdown“ von Gisele ist auf allen Download- und Streamingplattformen erhältlich.

Foto: (c) Gisele / Felipe Garcia