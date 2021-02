Frank Plasberg moderiert zum Thema: Viel Druck im Kessel – wie lange ist ein Lockdown noch zu halten? Familien am Limit, Restaurant- und Ladenbesitzer verzweifelt – auch die Geduldigsten werden langsam mürbe. Kurz: Der Druck steigt. Wie lange hält noch der Deckel auf dem Land? Muss Deutschland jetzt ins Risiko gehen? Oder wäre das unverantwortlich?

Die Gäste:

Prof. Dr. Karl Lauterbach (SPD, Bundestagsabgeordneter; Gesundheitsökonom und Epidemiologe)

Nelson Müller (Sternekoch und Restaurant-Besitzer)

Michael Busch (Vorsitzender der Geschäftsführung der Buchhandelskette Thalia)

Lamya Kaddor (Publizistin; Lehrerin für Islamische Religion an einem Gymnasium in Duisburg)

Dr. Jördis Frommhold (Chefärztin an der MEDIAN Klinik Heiligendamm; Lungenfachärztin)

hart aber fair – am Montag, 1. März 2021, 21:00 Uhr, live aus Köln

