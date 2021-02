Jane Fonda: Pudelwohl ganz grau!

Jane Fonda (83) ist „so glücklich“, dass sie sich entschieden hat, ihre natürliche Haarfarbe herauswachsen zu lassen, nachdem sie geschworen hatte, nie wieder Haarfärbemittel zu kaufen.

Die Schauspielerin debütierte bei den Academy Awards 2020 mit einem grauen Pixie-Haarschnitt und ist überglücklich, ihren natürlichen Look angenommen zu haben.

In der „The Ellen DeGeneres Show“ sagte sie zu dem Thema: „Ich sage euch, ich bin so froh, dass ich es grau habe werden lassen. Genug mit so viel verschwendeter Zeit, so viel Geld ausgegeben, so viele Chemikalien – ich bin damit durch.“ Und damit ist sie mal wieder ein leuchtendes Vorbild, für all diejenigen, die diesen Schritt nicht wagen!

