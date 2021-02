Jenna Dewan ohne Kontrolle

Jenna Dewan (40) hat jetzt zugegeben, dass sie ihr Leben noch nicht ganz im Griff hat. Sie arbeitet aber daran, mit dem Strom zu schwimmen und „glücklich“ mit den Veränderungen zu sein, die auf sie zukommen.

Im Gespräch mit dem „Women’s Health“-Magazin sagte sie: „Du kannst nicht wirklich kontrollieren, wie das Leben aussehen wird – du weißt nur, wie du dich fühlen willst. Ich bin auf keinen Fall an dem Punkt, an dem ich sage: ‚Ich habe alles im Griff‘. Ich lerne immer noch jeden Tag mehr über mich: was ich will, wie ich es erleben will. All das ist im Fluss. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die denken, dass Veränderung nicht passiert. Stattdessen besitze ich sie, bin glücklich damit und freue mich darauf, zu sehen, was sich daraus entwickelt.“

Über sich selber zu lernen und seine eigenen Bedürfnisse besser zu kennen, das hört wahrscheinlich ein Leben lang nicht auf!

Foto: (c) PR Photos