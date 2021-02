Jennifer Lopez feiert ihre Zwillinge

Jennifer Lopez (51) ist „so stolz“ auf ihre Zwillinge, als sie deren 13. Geburtstag feiert. Sie vergoss sogar Tränen, als sie den Tag feierte, an dem Emme und Max am Montag (22.02.21) Teenager wurden.

Sie teilte ein Video auf Instagram, das die Zwillinge beim Öffnen ihrer Geburtstagskarten im Bett zeigt und schrieb dazu: „OMG! Ich kann nicht glauben, dass es schon 13 Jahre her ist, dass ich sie beide in meinen Armen mitten in einem Schneesturm nach Hause getragen habe. Aus diesem Schneesturm kamen zwei perfekte kleine Kokosnüsse, die mein Leben neu ordneten und mich die wahre Bedeutung der Liebe lehrten. Seitdem war es die magischste Reise voller Abenteuer und Freude… Ich fühle heute Morgen so viele Emotionen… so sehr emotional heute… so stolz und glücklich und untröstlich, dass ich die Zeit nicht fassen kann. An meine beiden fürsorglichen, sensiblen und besonderen Seelen…von denen ich weiß, dass sie die Welt auf ihre ganz eigene Art und Weise verändern und neu ordnen werden…eure Mama liebt euch über alles…und immer und immer…“

In dem Video erinnerte sie sich an die Geschichte ihrer Wehen und den ersten Tag mit ihren Neugeborenen. Sie verwöhnte ihre Kinder außerdem mit einem Frühstück im Bett mit Waffeln und Sirup, sowie Eiern, Würstchen und Pfannkuchen.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos