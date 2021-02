Jerome x Hintrland – „Look Back At It“ ist da

„Dreh‘ den Track auf, schau‘ zurück, was einst war“. Dance-Schwergewicht Jerome und Newcomer Hintrland kooperieren für eine Slap-House-Perle der ganz besonderen Art. Die eingängige Hook „Look Back At It“, eigens gesungen von Hintrland, mündet in einem brachialen Drop aus rhythmischem Bass, harten Drums und beatboxähnlicher Geräuschakrobatik, die sich felsenfest im Kopf des Hörers verankert.

Jerome ist seit zehn Jahren das Aushängeschild von Kontor Records. Der Hamburger DJ, Produzent und Entertainer wurde 2020 für seine Single „Light“ in Deutschland und Österreich mit Gold ausgezeichnet. 2020 war er gleichzeitig mit drei Singles in den Top 100 Single Charts vertreten. Neben dem Erfolg seiner Singles „Take My Hand“, „Lonely“ (Gold in Polen) oder „You & Me“ sind aber auch seine zahlreichen Remixes für Big Names wie Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Sam Feldt, The Underdog Project, Brennan Heart u.v.m. hervorzuheben. Mit mehr als 3 Millionen monatlichen Hörern und über 155 Millionen Streams im letzten Jahr allein auf Spotify ist Jerome nicht mehr aus der Dance-Szene wegzudenken.

Hintrland ist ein neues Musikprojekt vom Planeten Erde, das moderne elektronische Sounds mit orchestralen Elementen und einer einzigartigen Stimme verbindet. Wer sich hinter der dunklen, maskierten Gestalt versteckt, weiß niemand. Klar hingegen ist sowohl visuell als auch musikalisch die Message des Newcomers: Das ist der Sound der Zukunft.

Hört mal rein: https://youtu.be/kyrWQFyS7kA

Foto: (c) Kontor Records